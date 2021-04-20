Эпидемиолог назвал ситуацию с COVID-19 в России нестабильной

В России нет заметного снижения заболеваемости СОVID-19, несмотря на массовую вакцинацию. Об этом РИА «Новости» заявила замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Эпидемиолог заметила, что цифры остаются примерно на одном уровне. С середины марта количество выявляемых случаев COVID-19 не превышает 10 тысяч в сутки и колеблется в пределах восьми-девяти тысяч.

«На протяжении месяца уровень заболеваемости действительно пока существенно не снижается, несмотря на начавшуюся массовую вакцинацию», — сказала Пшеничная.

Эпидемическую ситуацию в стране специалист охарактеризовала как пока что недостаточно стабильную.

Ранее Пшеничная объясняла малое снижение уровня заболеваемости тем, что россияне стали реже носить маски и соблюдать другие меры предосторожности в общественных местах. Другой причиной она назвала изменение погоды.

Иммунитет к коронавирусу вырабатывается неравномерно. В зависимости от региона, от заражения защищены от 25% до 87% жителей, следует из презентации Роспотребнадзора. В Москве иммунитет есть у 40% жителей, в Подмосковье — у 44%.