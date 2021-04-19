За все время с начала вакцинации в Московской области привились 708 тысяч человек. Почти половина из них — люди старше 60 лет. Об этом заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«На прошлую неделю у нас вакцинировано 708 тысяч человек. Из них 41% — жители старше 60 лет», — сказала Стригункова.

Лидерами по числу прививок стали Химки, Коломна, Орехово-Зуево, Егорьевск, Ступино, Наро-Фоминск, Кашира, Волоколамск, Шатура.

«Я бы хотела отдельно обратить внимание на вакцинацию жителей старше 60 лет. И обратить внимание глав следующих городских округов на необходимость усиления работы с этой категорией. Это Раменское, Электросталь, Воскресенск, Лотошино», — добавила Стригункова.

Она заметила, что если в среднем по Московской области охват вакцинации жителей старше 60 лет составляет около 18%, то в этих округах — от 12 до 14%. Эти субъекты находятся в красной зоне и по общему охвату.

Понятно, что человеческая сущность, может быть, как-то по-другому работает, что хочется уже забыть об этом. Но чтобы забыть, нужно нам всем приложить усилия. Не хочу больше агитировать. Мне кажется, все слова уже сказаны. Я прошу коллег выйти из красных и желтых зон. Давайте все будем на зеленой позиции Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Стригункова рекомендовала главам Раменского, Ленинского городского округов, Воскресенка, Одинцова, Лобни и Шаховской объездить пункты вакцинации в МФЦ, ТЦ и лично проверить, как работает там информирование о вакцинации. В частности, нужно, чтобы в городских округах висели баннеры с указанием пунктов вакцинации.

Главам городских округов Электросталь, Воскресенск, Лотошино, а также Раменского городского округа министр поручила провести встречу с ветеранскими организациями, старшими по домам, а также привлечь волонтеров для поквартирного обхода пожилых людей. Кроме того, дать еще раз интервью СМИ по теме вакцинации, обеспечить транспорт пожилым до пунктов вакцинации.

Главы Видного, Дубны, Дзержинска, Истры должны организовать еще раз встречи главного врача с руководством предприятий и организаций, где сотрудники очень мало вакцинируются.

Воробьев рассказал, что недавно изучил отчеты по вакцинации. Он отметил, что эта работа дает наиболее заметный результат там, где она проводится совместно с врачами, где работникам и жителям подробно объясняют все нюансы.

«Я прошу вас обезопасить тех, у кого нет никаких противопоказаний к прививке. Чтобы у нас не росла госпитализация. Тема серьезная. Мы не должны относиться к ней как к угрозе, которая прошла», — подчеркнул губернатор.