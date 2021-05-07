Число заболевших ковидом за сутки в РФ снова превысило 8 тысяч

За сутки коронавирусом в России заразились 8386 человек — прирост составил почти 10%. За это время выздоровели 8022 пациента, скончались — 376. Обновленные данные появились на сайте оперштаба.

Всего в стране за время пандемии коронавирусом заразились 4 863 514 россиян, побороли болезнь 4 480 360 человек, погибли — 112 622. Врачи за это время сделали уже более 130,6 миллиона ПЦП-тестов.

В Москве за сутки коронавирус выявили у 2846 жителей — это на 34,6% больше, чем вчера. Выписались из больниц 2262 пациента, умерли — 60, что на 1,7% больше, чем сутки назад.

В Санкт-Петербурге заразились коронавирусом 722 человека — показатель почти не изменился за несколько дней. За сутки выздоровел 871 пациент, погиб — 31, что на 11,4% меньше, чем 6 мая.

В Московской области вирус обнаружили у 608 человек — здесь показатель тоже не сильно изменился. За минувшие 24 часа выздоровели 428 пациентов, погибли — девять. По информации подмосковного Роспотребнадзора, с начала пандемии в регионе сделали 7 340 166 ПЦР-тестов.

В Ненецком и Чукотском автономных округах за стуки новых случаев заражения коронавирусом не зафиксировали.