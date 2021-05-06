Ветеран из Коломны привился от коронавируса в 95 лет

Пожилой житель Коломны прошел вакцинацию от коронавируса. Ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Ушакову сделали прививку препаратом «ЭпиВак».

Привили 95-летнего жителя Подмосковья в пункте вакцинации поликлиники № 1 Коломенской больницы, сообщила пресс-служба администрации Коломны.

Сам Ушаков заявил, что полностью доверился посоветовавшему вакцинироваться врачу. Коронавирус пожилого мужчину не пугает. Перед прививкой ветерану измерили давление, сатурацию и сделали ЭКГ — он наблюдается у кардиолога.

«Учитывая почтенный возраст пациента, а также перенесенный инфаркт, мы приняли решение прививать его вакциной „ЭпиВак“», — уточнила лечащий врач ветерана, кардиолог Татьяна Чернышева.

Она добавила, что прививку Михаил Ушаков перенес прекрасно. У него не наблюдалось ни повышения температуры, ни болезненности в месте инъекции. Отсутствовали и аллергические реакции.

«Через три недели будем ждать его на введение второго компонента вакцины», — сказала специалист.

В 1943 году Ушаков воевал в составе 33-й зенитной дивизии, участвовал в освобождении Смоленска и Белоруссии, получил серьезное ранение. На поезд с ранеными совершили авианалет, он оказался в числе немногих выживших после бомбардировки.

Из госпиталя Михаил Ушаков вернулся домой, в Тульскую область, а в Коломну переехал в 1950-м. Работал строителем, принимал участие в строительстве нового хирургического корпуса Коломенской больницы. В 1985 году получил звание заслуженного строителя.

Ветеран, несмотря на преклонный возраст, ведет активный образ жизни, упражняется на тренажерах. Главврач Коломенской больницы Олег Митин поздравил Ушакова с наступающим Днем Победы и пожелал хорошего здоровья.