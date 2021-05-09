Число заболевших ковидом в России третий день подряд перевалило за 8 тысяч

За последние сутки в России выявлено 8419 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Общий показатель третий день подряд снова переваливает за восемь тысяч. Новые данные опубликованы на сайте федерального оперативного штаба.

Из них 16,6% (1395) болели бессимптомно.

Наибольший показатель в антирейтинге числится за Москвой — 2828 пациентов. В Санкт-Петербурге среднесуточный прирост составил 729. В Московской области добавилось 636 инфицированных. В Ростовской области зарегистрировали 207 новых случаев, а в Воронежской — 137.

В Республике Алтай зафиксировано три случая инфицирования. При этом ранее последнее место антирейтинга зачастую занимала Еврейская автономная область, теперь же она выбыла из списка.

Источник фото: телеканал «360»

С начала пандемии в России отмечено 4 880 262 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,17%.

За минувшие 24 часа зафиксировано 334 летальных исхода, а всего с начала пандемии — 113 326. Кроме того, за сутки полностью выздоровели 7517 человек.

Число подтвержденных за неделю случаев заражения коронавирусом в России впервые с сентября 2020 года опустилось ниже 60 тысяч. Тем не менее оно снова превысило количество вылечившихся. Об этом сообщил ТАСС, изучив данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в стране сформируется в сентябре. Кампания по вакцинации «идет планово».

Вирусолог Анатолий Альтштейн призвал соблюдать требования Роспотребнадзора, который определяет меры для эффективной борьбы с пандемией.