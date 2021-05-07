Вирусолог призвал соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по коронавирусу

Необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора, который определяет меры для эффективной борьбы с пандемией коронавируса. Об этом напомнил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, сообщило РИА ФАН.

Решение Роспотребнадзора продлить масочный режим положительно скажется на эпидемической ситуации в стране, считает он. Россияне должны прислушиваться к требованиям экспертов Роспотребнадзора, чтобы как можно скорее преодолеть пандемию.

«С моей точки зрения, это хорошо. Роспотребнадзор определяет все меры, как мы боремся с пандемией. Лучше выполнять его рекомендации», — заявил Альтштейн.

Он признал меры, принятые Роспотребнадзором за последний год, эффективными. Поэтому ведомство в целом справилось с эпидемией.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что масочный режим в России в ближайшее время сохранится. При этом в ведомстве не исключили, что некоторые ограничения снимут к лету.

Минздрав России утвердил новую версию методических рекомендаций по профилактике и лечению ковида. В нее включены вакцины от коронавируса «Ковивак» и «Спутник Лайт».