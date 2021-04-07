Число выявленных за сутки случаев ковида в России вновь снизилось

В России за прошедшие сутки коронавирусом заразились 8294 человека — это на 0,4% меньше, чем вчера. За этом время из больниц выписались 9445 пациентов, умерли — 374. Данные опубликовал оперштаб.

Всего за время пандемии в стране новым вирусом заразились 4 606 162 россиянина, побороли болезнь 4 229 480 человек, погибли — 101 480. За это время медики сделали более 122 миллионов ПЦР-тестов.

По количеству новых случаев заражения лидирует Москва — 1585 за сутки, что на 9,3% меньше, чем во вторник. Выздоровели почти столько же — 1551 человек, умер 51 пациент — это на 5,6% меньше, чем сутки назад.

В Санкт-Петербурге врачи обнаружили коронавирус у 705 жителей — показатель почти не изменился. Выписались из больниц за последние 24 часа 939 пациентов, скончались — 36, прирост составил 16,1%.

В Московской области за сутки новый вирус выявили у 570 горожан — прирост составил почти 7%. Выздоровел и выписался 491 человек, умерли — 12, что на 9,1% больше, чем 6 апреля.

В Ненецком автономном округе за это время никто не заразился. В Чукотском автономном круге выявлено всего два новых случая заражения коронавирусом.