Главный детский ревматолог Подмосковья осмотрел сложных пациентов в Кашире

Ревматизм и артрит перестали быть болезнями пожилых людей. Число заболевших детей и подростков растет, в Подмосковье выявляют от 10 до 20 случаев ежегодно. Поэтому в этом месяце в составе «Десанта врачей» в Каширу выехала главный детский ревматолог Юлия Котова.

Источник фото: телеканал «360»

Юлия Котова осмотрела пациентов и дала рекомендации по лечению, а также рассказала, как распознать ревматизм, и почему для больных артритом коронавирус особенно опасен.

Коле 15 лет, и четыре года назад ему поставили диагноз юношеский ревматизм.

«Болели ноги очень сильно, не мог ребенок просто ходить, не двигался, настолько, что не мог пошевелить ничем», — рассказала Наталья Федорова, мама Коли.

Когда это случилось, Коле было 11 — для его возраста заболевание редкое. В Кашире не было специалиста, который мог лечить подростка. Приходилось ездить в Москву. Сейчас мальчик уже может сам ходить, но боли иногда возвращаются, и нужна терапия. Поэтому он пришел на прием к главному детскому ревматологу Подмосковья. В рамках проекта «Десант врачей» специалист приехала в Каширу, чтобы осмотреть пациентов.

«Юношеский артрит, хронический артрит, который длится более трех месяцев, захватывает ни один сустав, а следующий, и два-три, все суставы, которые сопровождаются интоксикацией. Это сопровождается внутренней скованностью, что несвойственно детям, свойственно старичкам», — пояснила Юлия Котова, главный внештатный детский ревматолог Министерства здравоохранения Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Тревожным звонком для родителей могут стать жалобы детей на боли в суставах.

В прошлом году в Мытищах открыли первое в регионе детское специализированное отделение на базе клинического многопрофильного центра. Начали обучать докторов. Но в отдаленных территориях детских ревматологов по-прежнему не хватает, поэтому визита «Десанта врачей» здесь действительно ждут. Проблем добавил и коронавирус — любая инфекция для пациентов с ревматизмом очень опасна.

«Коронавирусная инфекция, которая больше года мучила и продолжает мучить, вызывает цитокиновый шторм, тот самый, что развивается всегда при ревматоидных заболеваниях. Это воспаление всего организма, прежде всего иммунокомпетентных органов. Постковидовские осложнения у детей — это очень ранний дебют ревматоидного артрита», — уточнила Юлия Котова.

После осмотра врач заключила, что состояние Коли хорошее, только гормональная терапия повлияла на вес подростка, поэтому нужно наладить режим питания.

«Десант врачей» продолжит свою работу в Подмосковье — раз в месяц доктора разных специальностей будут выезжать в разные точки региона, чтобы помочь самым сложным пациентам и дать мастер-класс для врачей.