Швыдкой назвал, когда в театры Москвы вернется прежняя рассадка
Театры Москвы снова могут быть заполнены на полную рассадку, рассказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Его слова привел ТАСС.
По словам Швыдкого, ситуция с коронавирусной инфекцией в столице станет посильной и можно будет рассчитывать, что к осени ограничения по наполняемости будут убраны.
По его словам, к лету ситуация с коронавирусом в Москве станет подконтрольной и потому можно надеяться, что к осени заполняемость залов в театрах будет полной, напомнили в «Национальной службе новостей».
Правительство Москвы разрешило продавать билеты на 50% от площади зала в театрах, кинотеатрах, концертных площадках. Также была разрешено свободное посщение музеев и государственных библиотек.
28 марта власти города в лице руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского, были еще не готовы пойти на смягчение, называя ситуацию с коронавирусом нестабильной.