Число выявленных за сутки случаев ковида в России немного уменьшилось

В России за сутки выявили 197 949 случаев заражения коронавирусом. Это немного меньше, чем было накануне, — тогда зафиксировали 203 766 зараженных. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Лидером в антирейтинге по числу заражений за сутки снова стал Санкт-Петербург — там коронавирус подтвердился еще у 20 136 человек. В Москве за прошлые сутки выявили 12 496 случаев заражения. На третьем месте Московская область, где коронавирус обнаружили еще у 7349 человек.

За сутки выздоровели и выписались больниц после ковида 101 568 человек, умерли — 706.

Таким образом, за все время пандемии в России выявлено 14 133 509 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 11 235 859 заболевших, умерли от ковида 340 248 человек.

Число госпитализаций в сутки также уменьшилось в России. За последние 24 часа госпитализированы 12 653 человека, а днем ранее — 18 597.

Полную вакцинацию в России прошел 81 505 771 человек. Таким образом, коллективный иммунитет в России составляет 61,9%.

Ранее еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила, что в настоящее время от коронавируса полностью привито 50% населения Земли.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что до конца пандемии еще далеко. Она предрекла появление новых многочисленных вариантов коронавируса.