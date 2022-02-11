ВОЗ заявила, что до завершения пандемии еще далеко

Пандемия не заканчивается, миру еще предстоит столкнуться с новыми многочисленными вариантами коронавируса. Такое заявление в ходе визита в ЮАР сделал главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан, передал ТАСС.

Сотрудник ВОЗ отметил, что все уже знают, как мутирует коронавирус. Поэтому это еще не конец пандемии.

«Мы знаем, что будут новые многочисленные варианты, вызывающие беспокойство», — сказал Сваминатан.

Делегация ВОЗ во главе с ее гендиректором Тедросом Аданомом Гебрейесусом в пятницу посетила в Кейптауне лабораторию компании Afrigen Biologics, которая первой в Африке создала мРНК-вакцину от коронавируса. Южноафриканские ученые использовали наработки американской компании Moderna. Клинические исследования новой вакцины планируют начать в конце 2022 года.

Ранее, в январе, спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро заявлял, что конец пандемии не за горами. Однако он отмечал, что перед этим человечество столкнется еще с несколькими всплесками заболеваемости. И если в Западной Европе пока справляются с новыми штаммами, в ряде развивающихся стран ситуация почти трагическая.