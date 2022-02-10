Еврокомиссия объявила о вакцинации от ковида половины населения Земли

В настоящее время от коронавируса полностью привито 50% населения Земли. Об этом сообщила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес в ходе пресс-конференции во Франции. Ее слова привело РИА «Новости».

«Сейчас полностью вакцинировано 50% населения планеты. Европа экспортировала более 1,7 миллиарда доз прививок в 165 стран. Однако поставок вакцин недостаточно, нужно обеспечивать применение этих препаратов», — рассказала Кириакидес.

По ее словам, в настоящее время Еврокомиссия старается решить этот вопрос, в частности, готовит пакет предложений по поддержке вакцин — особенно в Африке, где уровень вакцинации все еще очень низкий.

Ранее Кириакидес сообщала, что на экспорт идет порядка половины прививок от COVID-19, произведенных в Евросоюзе. Еврокомиссия стремится к тому, что к середине 2022 года в мире вакцинировалось 70% населения.

Ранее директор ВОЗ по подготовке к глобальным эпидемическим угрозам Сильви Бранд заявила, что в организации по-прежнему рекомендует проводить вакцинацию против коронавируса, потому что она может быть эффективной против «длинного ковида». Но точных данных о том, сколько именно бустерных доз нужно для полной защиты от вируса, пока нет.