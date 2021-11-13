Число выявленных в России случаев коронавируса перевалило за 9 млн

За сутки в России выявили 39 256 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, за все время пандемии был зафиксирован уже 9 031 851 случай.

Статистику опубликовал федеральный оперштаб. За последние 24 часа в стране зафиксировали 39 256 новых случаев коронавируса в 85 регионах. У 9,4% болезнь протекает бессимптомно.

Ежесуточный прирост летальных случаев составил 1241. Еще 33 802 человека полностью выздоровели.

В лидерах по числу новых случаев COVID-19 Москва (4185), за ней следует Санкт-Петербург (3273), на третьем месте Московская область (2891).

Уровень коллективного иммунитета в стране, по последним данным, составляет 49%. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что желаемого уровня в 80% страна сможет достичь примерно к 1 июня 2022 года. До этого времени будет действовать законопроект о QR-кодах.