Число выявленных в России случаев коронавируса перевалило за 4,7 млн

За сутки в России выявили 8632 новых случая коронавируса. Общее число заразившихся за время пандемии выросло до 4 702 101. Об этом сообщил оперштаб.

Со вчерашнего дня от ковида умерли 389 человек. За все время пандемии болезнь унесла 105 582 жизни. Выздоровел в течение суток 7391 человек. Всего 4 326 780.

На первом месте по числу ежесуточно выявляемых случаев COVID-19 по-прежнему Москва (+2252), на втором — Санкт-Петербург (+695), на третьем — Московская область (+591).

Эпидемическая ситуация в России начала постепенно улучшаться в январе. С конца прошлого года в стране идет масштабная вакцинация. Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить более половины населения. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что темпы вакцинации увеличились, поэтому ковидные ограничения могут скоро отменить.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная на этой неделе рассказала, что ситуация с коронавирусом в России еще недостаточно стабильна, так как число ежесуточно выявляемых случаев ковида принципиально не меняется в течение месяца.