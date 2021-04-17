Ситуацию с коронавирусом в России назвали недостаточно стабильной

Эпидемическая ситуация в России еще недостаточно стабильна, так как число ежесуточно выявляемых случаев ковида не меняется в течение месяца. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«На протяжении месяца цифры ежедневно регистрируемых случаев заболевания, несмотря на наращивание темпов вакцинации, находятся примерно на одном уровне, и это говорит о том, что ситуация еще недостаточно стабильная», — приводит ТАСС слова эпидемиолога.

Пшеничная отметила, что если сейчас начать легкомысленно относиться к ковидным ограничениям, которые ввели год назад, то можно отсрочить победу над коронавирусом. В России еще много людей без антител. Эпидемическая ситуация после майских праздников, по словам собеседницы, будет напрямую зависеть от соблюдения ограничений. Прогулки на открытом воздухе неопасны, но массовые сборища по-прежнему ни к чему.

«При неустойчивой весенней погоде небольшие суточные колебания заболеваемости могут продолжаться, как это бывает при любой сезонной респираторной вирусной инфекции», — подытожила Пшеничная и призвала не забывать про маску в общественных местах.

За год с небольшим в России выявили 4 684 148 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 104 795 человек.