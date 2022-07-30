Число выявленных случаев ковида за сутки резко подскочило до значений апреля

Число заболевших ковидом в России за сутки выросло на 7%, количество выздоровевших — на 25%. В стране выявили 12 248 новых случаев заражения коронавирусом — это максимум с апреля. 6209 человек оправились от болезни и выписались из больниц, сообщил федеральный оперштаб.

За сутки госпитализировали 1634 больных ковидом. Умерли 43 человека.

Больше всего заболевших — в Москве (3888), на втором и третьем местах — Санкт-Петербург и Московская область (1457 и 1309 соответственно).

По данным на 29 июля, полную вакцинацию от коронавируса прошли более 89 миллионов россиян. Уровень коллективного иммунитета достиг 10,7%.

Роспотребнадзор напомнил о важности ревакцинации раз в полгода на фоне роста заболеваемости: в стране распространяются новые подварианты штамма «омикрон». Кроме того, санитарные врачи в очередной раз уязвимым категориям граждан носить маски в общественных местах, а также использовать антисептические средства.

За последний месяц в России вдвое вырос спрос на маски.