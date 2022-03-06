Число выявленных случаев ковида за сутки опустилось до значений января

За прошедшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 8242 человека. Это на 11,3% меньше, чем 5 марта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил оперативный штаб.

Всего в российских регионах за прошедшие сутки выявили 79 863 новых случая COVID-19. Скончались от коронавируса 744 человека. Из больниц выписали 149 060 пациентов. Это на 4,3% меньше по сравнению с данными 5 марта.

В общей сложности с начала пандемии в России COVID-19 нашли у более чем 16 миллионов человек из 85 регионов. Полную вакцинацию от коронавируса прошли более 84 миллиона россиян. Коллективный иммунитет в стране достиг уровня 56%, добавили в ведомстве.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что медики проведут испытания «коктейля из антител» от ковида на здоровых добровольцах.