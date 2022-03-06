Центр Гамалеи проведет испытания «коктейля из антител» от ковида

Специалисты Центра имени Гамалеи проведут испытания «коктейля из антител» от ковида на здоровых добровольцах. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«Мы получили разрешение на первую фазу, после первой фазы эксперты будут решать вопрос о проведении второй фазы. Вторая фаза — это больные. Первая фаза — здоровые добровольцы», — сказал Гинцбург РИА «Новости».

Он добавил, что введение «коктейля из антител» начнется через три недели. Наблюдать за состоянием участников испытаний будут в течение месяца. Если первая фаза пройдет успешно, то сотрудники центра получат разрешение на проведение второго этапа.

Препарат на основе моноклональных антител является аналогом вакцины, которую вводили экс-президенту США Дональду Трампу. Осенью 2021 года замглавы центра Гамалеи Денис Логунов отмечал, что препарат находится в высокой степени готовности. По его словам, эксперименты на животных доказали стопроцентную защиту от коронавируса.

Ранее врач городской клинической больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко заявила, что коронавирус станет управляемым при массовой вакцинации населения.