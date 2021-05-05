Число выявленных больных ковидом за сутки в РФ снова увеличилось

За сутки в России коронавирус выявили у 7975 человек — это почти на 3% больше, чем вчера. За это время выздоровели 7506 пациентов, умерли — 360. Данные об этом появились на сайте оперштаба.

Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 4 847 489 россиян, выздоровели 4 464 550 человек, погибли — 111 895. Врачи уже сделали 130,2 миллиона ПЦР-тестов.

В Москве за сутки коронавирус обнаружили у 2432 жителей — прирост составил 18,6%. За этот период смогли побороть болезнь 1785 пациентов, умерли — 56, что на 8,2% меньше, чем день назад.

В Санкт-Петербурге медики выявили 711 новых случаев — показатель остался на прежнем уровне. Выздоровели 873 человека, скончались — 33, что почти на 3% меньше, чем во вторник.

Тройку лидеров замыкает Московская область, где за прошедшие 24 часа новый вирус нашли у 601 человека — это почти на 4% меньше, чем 4 мая. Выздоровели 433 пациента, погибли восемь заболевших — на 20% меньше, чем сутки назад.

В Чукотском автономном округе и Ненецком автономном округе за этот период не выявили случаев заражения коронавирусом.