Число случаев коронавируса в России перевалило за 720 тысяч

Российские врачи подтвердили еще 6611 новых случаев заболевания COVID-19. Всего за время пандемии в стране выявили 720 547 случаев инфицирования коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлено 6611 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 26,7% не имели клинических проявлений болезни», — сообщили в столичном оперштабе.

Наибольший прирост заразившихся снова оказался в Москве. Там положительные результаты тестов получили 678 пациентов. На втором месте находится Петербург — 286, затем идут Свердловская область — 280 и Ханты-Мансийский автономный округ — 268.

«Зафиксировано 188 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8378 человек», — отмечается в сообщении.

Всего за время распространения коронавируса в России зафиксировали 720 547 случаев заражения. Общее количество летальных исходов выросло до 11 205 случаев. Полностью побороть заболевание смогли 497 446 пациентов. Всех выздоровевших уже выписали из больниц.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России началась работа над специальной вакциной для детей. При этом она отметила, что будут соблюдены особые требования безопасности.