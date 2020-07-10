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    10 июля 2020, 23:45

    Еще 29 пациентов с коронавирусом скончались в Москве — оперштаб

    Арина Гудилова

    В Москве за прошедшие сутки скончались 29 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил столичный оперштаб.
    Еще 29 пациентов с коронавирусом скончались в Москве — оперштаб

    Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 4116 человек. Днем ранее от вируса погибли 28 пациентов.

    «В Москве скончались 29 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении штаба.

    Организация напоминает, что при любых симптомах ОРВИ, жителям следует оставаться дома и вызвать врача.

    Всего в России выявили 713 936 случаев заражения коронавирусом. Больше половины из них выздоровели — 489 068. 11 017 пациентов погибли, по данным стопкоронавирус.рф.

    На днях представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что никто не может дать точный прогноз о второй волне коронавируса. Она может начаться и завтра, если все начнут собираться в одном месте.