В Москве за прошедшие сутки скончались 29 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил столичный оперштаб.

Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 4116 человек. Днем ранее от вируса погибли 28 пациентов.

«В Москве скончались 29 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении штаба.

Организация напоминает, что при любых симптомах ОРВИ, жителям следует оставаться дома и вызвать врача.

Всего в России выявили 713 936 случаев заражения коронавирусом. Больше половины из них выздоровели — 489 068. 11 017 пациентов погибли, по данным стопкоронавирус.рф.

На днях представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что никто не может дать точный прогноз о второй волне коронавируса. Она может начаться и завтра, если все начнут собираться в одном месте.