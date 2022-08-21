Число новых случаев ковида в России выросло за неделю почти на 40%

Количество зафиксированных на третьей неделе августа случаев заражения коронавирусом в России выросло почти на 40%. Такие данных следуют из анализа ежедневных сводок, опубликованных федеральным оперативным штабом по борьбе с инфекцией.

С 15 по 21 августа штаб сообщил о 235 385 заболевших против 169 259 за предшествующие семь дней и 110 980 две недели назад, сообщил ТАСС.

Пропорционально росту заболеваемости выросло и число пациентов, которым необходимо врачебное наблюдение в ковид-госпитале. На этой неделе штаб заявил о 20 084 госпитализированных, что почти на четверть больше показателей предыдущих семи дней.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что гибрид штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон», или «дельтакрон», демонстрирует большой потенциал изменчивости коронавируса. Данный факт является предвестником возможного появления более тяжелой мутации вируса.

Ранее Гинцбург допустил возвращение заболеваемости COVID-19 к зимним показателям. Он выразил надежду, что число летальных случаев останется меньше тех цифр, которые были во время зимнего сезона.