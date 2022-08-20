Гинцбург допустил возвращение заболеваемости COVID-19 к зимним показателям

Суточная заболеваемость СОVID-19 в России может достигнуть показателей прошедшей зимы. Об этом предупредил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, слова которого привел ТАСС.

«При той массовости, которую дают новые виды „омикрона“, число жертв может вырасти. По суточному количеству заболевших мы можем достигнуть показателей зимы», — подчеркнул он.

Гинцбург выразил надежду, что число летальных случаев останется меньше тех цифр, которые были во время зимнего сезона. По словам главы НИЦЭМ имени Гамалеи, сейчас распространяется не такой заразный штамм коронавируса.

«Также в России присутствует определенная иммунная прослойка. Важно, чтобы люди вакцинировались и таким образом защитили себя», — заключил Гинцбург.

Утром 19 августа оперштаб сообщил, что за прошедшие сутки врачи выявили 37 609 новых случаев коронавируса. Такой показатель стал максимальным с 14 марта, когда медики зафиксировали 41 055 случаев инфицирования. Сейчас в России продолжается вакцинация от коронавируса. Полный курс уже прошли более 89 миллионов человек.