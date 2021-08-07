Число новых случаев ковида в России снижается третий день подряд

За сутки в России выявили 22 320 новых случаев коронавируса. Ежедневный прирост снижается третий день подряд. Об этом сообщил оперштаб.

Число выявленных случаев ковида выросло до 6 424 884. Со вчерашнего дня от последствий заражения SARS-CoV-2 умерли 793 человека. За все время пандемии COVID-19 унес 164 094 жизни. Выздоровели за сутки 19 485 заболевших, всего - 5 739 838.

Московские медики за 24 часа выявили 2235 новых случаев болезни, в Санкт-Петербурге суточный прирост составил 1904 случая, в Московской области - 1455.

Ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться в России после вспышки в июне. Новые ковидные меры, которые ввели в регионах, ускорили темп масштабной вакцинации. По последним данным, прививку от коронавируса сделали 37 миллионов человек. Накануне руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал, что в России выявили одного суперраспространителя, который умудрился заразить SARS-CoV-2 1,5 тысячи человек.