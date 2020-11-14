В России впервые выявили более 22 тысяч случаев коронавируса за сутки

За сутки в России зафиксировали 22 702 новых случая коронавируса. Это рекордный суточный прирост в стране за все время пандемии.

Предыдущий рекорд был зарегистрирован в пятницу, 13 ноября. Тогда сообщалось о 21 983 новых пациентах.

По последним данным, в Москве заболели 6427 горожан, в Санкт-Петербурге — 1852, а в Подмосковье — 786.

Число выздоровевших россиян за сутки также увеличилось на 18 626 — до 1 425 529 человек. В России четвертый день подряд выписывают свыше 18 тысяч граждан. Максимум, зафиксированный 12 ноября, составил 18 811 вылечившихся за последние 24 часа. Доля выздоровевших россиян возросла до 74,9%.

За минувшие сутки умер 391 россиянин, причем днем ранее штаб сообщал о 411 соотечественниках, ушедших из жизни. Всего из-за новой коронавирусной инфекции в РФ скончались 32 834 человека. Условная летальность заболевания осталась на уровне 1,73%.

Всего за время пандемии в стране переболели 1 903 253 гражданина в 85 регионах, напомнила газета «Известия».

Ранее вирусолог заявил, что при отсутствии проблем со здоровьем, соблюдении мер предосторожности и правил гигиены людям не о чем беспокоиться.

С 14 ноября в Санкт-Петербурге вступили в силу новые ограничения по коронавирусу. Они касаются массовых мероприятий, посещения театров и концертов.