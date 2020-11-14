Вирусолог объяснил, кому не грозит тяжелая форма COVID-19

Люди с хроническими заболеваниями тяжелее всего переносят COVID-19. Если у человека нет таких проблем со здоровьем и он соблюдает меры предосторожности, то ему не о чем беспокоиться. Об этом заявил научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

«Тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями, у которых нарушена система кровообращения или иммунная система. Остальным при соблюдении масочного режима и норм гигиены, практически ничего не угрожает», — привела слова вирусолога «Парламентская газета».

Зверев отметил, что в вопросе заразности тех, кто болеет в легкой форме, важна доза инфицирования. При этом он подчеркнул, что пациенты с тяжелым течением болезни выделяют больше опасных частиц, поэтому пасность заразиться от них выше.

«Но прямой зависимости здесь нет. Однако те, кто переносит коронавирус в легкой форме, менее опасны для общества. Как и бессимптомные носители. Дети не болеют, молодые люди легко переносят. А если заболевание протекает легко — значит и наносит организму меньший вред», — заключил врач.

Всего в России зафиксировали 1 880 551 случай инфицирования коронавирусом. Вылечить удалось 1 406 903 пациентов. Скончались после заражения 32 443 человека.