Новые ограничения из-за СОVID-19 ввели в Петербурге с 14 ноября

Начиная с 14 ноября в Петербурге будут действовать новые ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусом. Они касаются массовых мероприятий, посещения театров и концертов. Постановление подписал губернатор Александр Беглов.

«С 14 ноября по 15 января вводится ограничение на проведение в помещениях и на открытом воздухе любых мероприятий численностью более 50 человек», — сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Все мероприятия с участием более 50 человек будет необходимо согласовывать с соответствующими исполнительными органами. Кроме того, перестанут работать кружки, секции и студии, финансируемые за счет бюджетных средств. Продолжат свою деятельность только образовательные и спортивные программы.

Также власти ввели запрет на продажу билетов в театры или на концерты без указания места в зале. Посетителей с такими билетами пускать на мероприятия не будут. Ограничение начнет действовать с 16 ноября.

«Количество посетителей в зале может быть не более 50% от числа зрительских мест. Исключение составляют мероприятия, на которые по состоянию на 11 ноября уже проданы билеты в большем количестве», — пояснила пресс-служба.

Еще одной мерой станет самоизоляция с 16 ноября для людей старше 65 лет и тех, кто страдает от хранических заболеваний. Исключение составляют педагоги, работники здравоохранения, транспорта, торговли, а также сотрудники, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.