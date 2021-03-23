Число новых больных ковидом в России не превысило 8,5 тысячи. Это минимум с 29 сентября

В России за минувшие сутки коронавирусом заразились 8457 человек. Этот показатель последний раз был почти полгода назад. Выздоровели за это время — 10 860, погибли 427 пациентов.

Информация об этом появилась на сайте оперштаба. Всего за это время коронавирус выявили у 4 474 610 россиян, выздоровели за этот период — 4 088 045, умерли — 95 818. Врачи уже сделали почти 118 миллионов ПЦР-тестов.

Больше всего новых заболевших за сутки зафиксировали в Москве — 1042 человек, это на 34,3% меньше, чем вчера. Побороть болезнь смогли 1379 москвичей, умер 51 человек — на 8,9% меньше.

В Санкт-Петербурге новый вирус обнаружили у 812 жителей — это на 6,1% меньше, чем в понедельник. За этот период побороли болезнь 1363 человек, умерли 42 пациента — прирост составил 20%.

Следом идет Московская область, где коронавирус за сутки обнаружили у 513 жителей — это на 20% меньше, чем сутки назад. Выписался из больниц 601 пациент, скончались — 16, что на 23,8% меньше. С начала пандемии в Подмосковье сделали 6 516 700 тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе за прошедшие 24 часа коронавирусом заразились по одному человеку.