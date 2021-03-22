Завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» версию ВОЗ о том, что коронавирус мог начать распространяться из-за торговли дикими животными в Китае.

«На самом деле это самая старая и наиболее вероятная гипотеза, ничего нового в ней нет. Она, собственно говоря, всегда являлась лидирующей, потому что, конечно, вирусы, как правило, поражают теплокровных каких-то животных, тех, которыми может заразиться человек», — заметил Покровский.

По его словам, практически все вирусные инфекции люди приобрели от каких-то животных, поэтому версия ВОЗ является вполне правдоподобной. Он предположил, что после поездки в Ухань у экспертов ВОЗ не возникло других версий, когда они увидели рынок, где предположительно возникли первые случаи заражения.