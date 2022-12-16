Здоровье 16 декабря 2022, 13:39 Стало известно, как отличить грипп от коронавируса

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В России растут случаи заболеваний новым штаммом гриппа. Зачастую симптомы болезни ничем не отличаются от симптомов коронавируса, о некоторых их различиях сообщил сайт kp.ru.

При гриппе человеку реже грозит ощущение затрудненного дыхания, тогда как при коронавирусе данный симптом встречается практически во всех случаях. Также заболевший гриппом в большинстве случаев не теряет обоняние.

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Кроме того, при коронавирусе больного не так сильно будет мучить высокая температура, как при гриппе.

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