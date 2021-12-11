Четвертый день подряд в России выявляют менее 31 тысячи случаев коронавируса в сутки

За сутки в России выявили 30 288 новых случаев коронавируса. Этот показатель держится ниже 31 тысячи уже четыре дня.

По данным оперштаба, у 8% заболевших не было клинических проявлений болезни. Также за минувшие 24 часа от ковида скончался 1 171 человек. Полностью выздоровели 36 446 человек.

Больше всего новых случаев коронавируса было выявлено в Москве — 3140. На втором месте — Санкт-Петербург (2045), на третьем — Московская область (1833).

Вакцинацию первым компонентом в стране прошли 74 189 385 человек. Еще 67 260 355 полностью завершили этот процесс. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 55,7%. Подмосковье является одним из лидеров по этому показателю, в области он достиг 73,5%.

Также продолжаются исследования вакцины от коронавируса для подростков 12-17 лет. В третьей фазе клинических испытаний примут участие 3000 человек. Из них 2,4 тысячи получат вакцину, а 600 человек — плацебо.