Коллективный иммунитет к коронавирусу в Подмосковье вырос до 73,5%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Московской области вырос до 73,5%. Такие данные на пятницу, 10 декабря, привел сайт стопкоронавирус.рф.

Первую прививку от коронавируса в Подмосковье поставили 4,5 миллиона человек. Полный цикл вакцинации прошли еще 4,3 миллиона жителей.

По данным регионального штаба, за минувшие сутки в Московской области выявили 1712 новых случаев заражения коронавирусом. Лидерами по приросту стали городские округа Балашиха (108 новых случаев за сутки) и Одинцово (103 новых случая за сутки).

За сутки умерли 56 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели после перенесенной инфекции 2248 человек.

Наблюдение и лечение в больницах Подмосковья проходят жители не только области, но и других регионов России, а также иностранцы. При первых признаках простуды всех просят вызывать врача на дом. Ответы на все вопросы о коронавирусе можно получить по единому номеру 122 и на сайте Минздрава Подмосковья.