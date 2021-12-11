Участники испытания вакцины «Спутник М» получат по 15 тысяч рублей

В Москве подросткам, принявшим участие в испытании «Спутника М» и сдавшим кровь на иммуногенность, выплатят компенсацию в размере 15 тысяч рублей.

«Вакцинированным добровольцам, сдавшим кровь на иммуногенность, будет выплачена денежная компенсация в размере 15 тысяч рублей, также 15 тысяч рублей выплатят всем участникам, получившим плацебо», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

В ведомстве сообщили, что в третьей фазе клинических испытаний вакцины против коронавируса для подростков 12-17 лет примут участие 3000 человек. Из них 2,4 тысячи получат вакцину, а 600 человек — плацебо. Распределение участников по группам будет определяться в случайном порядке, в какую именно группу попадет тот или иной подросток, не будут знать ни он, ни врач, ни его родители.

В департаменте уточнили, что подростки посещают исследовательский центр несколько раз. На скрининге врач проводит опрос и осмотр добровольца, его направляют на ЭКГ, делают ПЦР-тест, биохимический и общий клинический анализ крови, анализ крови на антитела к COVID-19, ВИЧ, гепатит, общий анализ мочи. Если результаты осмотров и анализов позволяют участвовать в исследовании, то добровольца приглашают в исследовательский центр для первой прививки, а второй укол сделают через 21 день.

Вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса в России планируют начать до конца года.