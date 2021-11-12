Четвертый день подряд в России выявляют более 1200 смертей от ковида в сутки

За сутки от ковида в России умерли 1235 человек. Этот показатель держится выше 1,2 тысячи уже четвертый день подряд.

Статистику по ежесуточному приросту случаев заражения коронавирусом опубликовал федеральный оперштаб. По обновленным данным, за последние сутки в России выявили 40 123 новых случая COVID-19 в 85 регионах. У 8,6% из них не было клинических проявлений болезни. Еще 33 645 пациентов полностью выздоровели.

На первом месте по количеству новых случаев коронавируса — Москва (5183), на втором — Санкт-Петербург (3421), на третьей строчке — Московская область (2726). В управлении Роспотребнадзора Подмосковья уточнили, что с начала пандемии в регионе было сделано 12 820 907 ПЦР-тестов.

Накануне стало известно о разработке федеральным оперштабом законопроектов об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах. Работа над ними ведется совместно с профильными ведомствами. По данным РБК, планируется, что до 1 февраля QR-код можно будет заменять отрицательным ПЦР-тестом.