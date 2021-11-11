Эпидемиологи объяснили, почему отрицательный ПЦР-тест не может заменить QR-код

Оперштаб в четверг официально подтвердил подготовку законопроектов об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах. По данным источника РБК, планируется, что до 1 февраля QR-код можно будет заменять отрицательным ПЦР-тестом.

Замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяна Руженцова объяснила РБК, что такая мера нужна, чтобы снизить риски заражения, тяжелого течения и смерти людей, у которых нет иммунитета к коронавирусу, но есть отрицательный ПЦР-тест.

«Сейчас уже прошло достаточно времени, чтобы те, кто имел временные медотводы, смогли вакцинироваться», — добавила она.

Замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная указала на то, что решение разрешить до 1 февраля заменять QR-код ПЦР-тестом связано с введением сертификатов о вакцинации нового образца.

В нем будут также отображаться данные о том, что человек не мог сделать прививку по медицинским показаниям.

«Кроме того, время до 1 февраля дает еще гражданам какой-то срок для того, чтобы мобилизоваться, сделать вакцинацию и получить сертификат», — добавила профессор, согласившись с точкой зрения Руженцовой.

По словам Пшеничной, уже к февралю уровень коллективного иммунитета в России может достичь 80%.