Четвертые сутки подряд в России выявлено менее 10 тысяч новых больных ковидом

В России за сутки коронавирус выявили у 9794 человек, выздоровели за это время 13 496 пациентов, 486 — умерли. Информация об этом появилась на сайте оперштаба.

Всего в стране за время пандемии новым вирусом заразились 4 370 617 россиян, выздоровели — 3 973 029, погибли — 91 220. За этот период врачи сделали более 114,4 миллиона ПЦР-тестов.

За минувшие сутки в Москве коронавирус нашли у 1610 человек — прирост составил 25,7%. Выписались из больниц — 1605, скончались 56 пациентов — прирост составил 3,7%.

В Санкт-Петербурге коронавирусом заразились 957 жителей — показатель почти не изменился за сутки. Побороть болезнь смог 2861 человек, умерли — 46, что на 15% больше, чем вчера.

В Московской области за минувшие 24 часа новый вирус зафиксировали у 476 жителей — это на 33% больше, чем в четверг. Выздоровели за этот период — 443, скончались 25 пациентов — почти на 11% меньше, чем 11 марта.

В Ненецком автономном округе коронавирус нашли у пяти человек, а в Чукотском автономном округе — у одного.