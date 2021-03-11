Ни одного заражения коронавирусом за сутки не выявили в 14 округах Подмосковья

В Московской области за прошедшие сутки в 14 городских округах не выявили ни одного случая заражения коронавирусом. Всего в Подмосковье за сутки выявили 358 новых случаев инфекции, сообщил региональный оперштаб.

Ни одного случая коронавируса за сутки не выявили в Звездном городке, Жуковском, Бронницах, Черноголовке, Кашире, Клине, Власихе, Можайском, Молодежном, Рузском, Противне, Шаховской, Краснознаменске и Электрогорске. Ни единого заражения за сутки также не зафиксировали в Красноармейске и Ивантеевке, входящих в городской округ Пушкинский, и в Рошале, который входит в городской округ Шатура.

Новые случаи заражения за минувшие сутки выявили в Химках (36), Сергиево-Посадском округе (30), Красногорске (30), Королеве (16), Балашихе (15) и Подольске (13). Четыре человека заразились в Долгопрудном, по три новых случая — в Воскресенске, Павловском посаде, Чехове, Пущине, Лосино-Петровском и Коломне. По два случая заражения — в Волоколамске, Котельниках, Лобне, Луховицах, Серебряных Прудах, Фрязине, Электростали, Талдоме, Лотошине и Богородском. По одному случаю выявили в Дубне, Егорьевске, Лыткарине, Солнечногорске, Дзержинском, Зарайске, Шатуре и Ступине.

Общее число заражений в Московской области за время пандемии достигло 220 778 случаев.

Минздрав Подмосковья ранее сообщил о поставке в регион еще около 70 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». В общей сложности в регион поступило свыше 447 тысяч доз вакцины.