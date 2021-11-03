Челябинская область продлила нерабочие дни до 12 ноября

Режим нерабочих дней продолжится в Челябинской области до 12 ноября 2021 года. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Алексей Текслер на основании решений действующего опер а тивного штаба. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Согласно опубликованному документу с 8 по 14 ноября все школы, колледжи, техникумы и организации дополнительного образования переходят на дистанционный режим учебы. Решение о переводе студентов вузов возложили на ректораты.

Начиная с 7 ноября QR-коды о вакцинации или перенесенной инфекции станут обязательными для посещения парикмахерских, салонов красоты, соляриев, бань, саун и фитнес-центров. С 8 ноября электронные пропуска начнут действовать для розничных магазинов с площадью торгового зала более 400 квадратных метров. С 1 декабря QR-код станет обязательным при посещении заведений общественного питания, а также для пассажиров аэропортов и железнодорожных вокзалов.

Челябинская область стала третьим регионом, продлившим режим выходных дней и ужесточвишим санитарные ограничения для жителей из-за роста заражения коронавирусом. Первым регионом, который пошел на такие меры, стала Новгородская область. Сегодня о продлении режима нерабочих дней объявила Томская область.