Второй российский регион продлил режим выходных дней

Режим выходных дней в Томской области продлится до 15 ноября. Такое решение принял губернатор региона Сергей Жвачкин из-за сложной эпидемической обстановки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Томской области.

Продление режима выходных дней распространили на школьников. Ученики средних учебных заведений останутся на каникулах до середины ноября.

«Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома», — заявил губернатор Сергей Жвачкин.

Глава региона напомнил, что на самоизоляции или удаленной работе должны оставаться все непривитые жители Томской области старше 60 лет, а также имеющие хронические заболевания.

С 8 ноября посетить заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры, фитнес-клубы, парикмахерские, кинотеатры и заведения культуры можно только по QR-коду о вакцинации или перенесенной инфекции, а также с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Губернатор Томской области поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима и заполняемости общественных пространств. Для снижения толп в транспорте количество автобусов на маршрутах увеличат.

Сергей Жвачкин призвал жителей использовать нерабочие дни для прохождения вакцинации. Он подчеркнул, что вернуться к нормальной жизни Томская область сможет только при достижении коллективного иммунитета.

Новгородская область стала первым российским регионом, где продлили режим нерабочих дней до 15 ноября. По решению губернатора Андрея Никитина также ужесточили ограничения для жителей.

С 8 по 15 ноября в Новгородской области закроются все магазины, кроме продуктовых и аптек, кинотеатры и концертные залы, парикмахерские и сауны. Кафе и рестораны продолжат работать навынос и на доставку.