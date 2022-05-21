У части россиян есть иммунитет к оспе обезьян благодаря вакцинации от натуральной оспы, которая была обязательной еще в советское время. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Белград.

«До 1980 года у нас вакцинация против оспы была обязательна, и поэтому у нас есть определенный пул уже иммунного населения», — процитировал министра ТАСС.

В России по-прежнему не зафиксировано ни одного случая заражения редкой оспой обезьян, но необходимые лекарства для ее диагностики и лечения в медучреждениях страны есть, добавил Мурашко.

«В Российской Федерации есть диагностикумы, они зарегистрированы еще в 2017 году, поэтому никаких сложностей с постановкой диагноза как клинически, так и лабораторно подтвержденного нет», — заметил он.

Случаи оспы обезьян выявляют в разных странах, в том числе Испании, Великобритании, Швеции, Италии, Австралии. Однако новая пандемия миру не грозит, поскольку эта болезнь становится менее и менее заразной при передаче от человека к человеку, пояснил главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.