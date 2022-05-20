Оспа обезьян распространяется по миру. Нас ждет новый ковид?

На разных континентах медики все чаще сталкиваются с оспой обезьян. Раньше ее встречали лишь в Африке. К счастью, этот вирус не способен вызвать новую пандемию и даже локальную эпидемию. Кроме того, вирусологи уверены, что болезнь не сможет добраться до России.

Атака оспы обезьян

К настоящему моменту медики 11 стран мира зафиксировали случаи заражения оспой обезьян. Это заболевание выявлено в США, Канаде, Австралии, Испании, Португалии, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Швеции и Бельгии.

В Австралии зарегистрировали первый случай оспы обезьян. К врачам с жалобами обратился 40-летний мужчина, который несколько дней назад приехал из Европы. После проведения всех необходимых анализов медики изолировали заразившегося и членов его семьи.

Также впервые заражение оспой обезьян зарегистрировали в столице Швеции, сообщило РИА «Новости». Ранее стало известно о заболевших в Великобритании и пациенте из США. В Перу не стали дожидаться вспышек болезни и превентивно ввели режим санитарной тревоги.

Испанская газета El País сообщила, что вирус, вызывающий оспу обезьян, циркулировал в Мадриде еще в апреле. Однако случаи инфицирования стали выявлять только на прошлой неделе. Сейчас в стране лечат семерых пациентов, еще порядка 30 случаев заражения пока под вопросом.

В связи с распространением этого заболевания в мире Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение созвать чрезвычайную встречу. На ней обсудят ситуацию со вспышкой оспы обезьян. Об этом сообщил Telegraph.

Представители ГНЦ «Вектор» заявили, что существующая сейчас вакцина против натуральной оспы эффективна и против оспы обезьян. По их словам, риск завоза этого заболевания в РФ сейчас крайне низок.

Вирус открыли в середине XX века

Оспа обезьян считается редким инфекционным заболеванием. Вирус впервые выделили в 1958 году. Он похож на натуральную оспу. Его инкубационный период длится от семи до 19 дней. Сама болезнь начинается с повышения температуры тела, головных и мышечных болей.

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Главное отличие оспы обезьян от оспы человека заключается в том, что у подавляющего числа больных медики отмечают увеличение лимфатических узлов. Заболевшего лихорадит, появляется сыпь, тахикардия, учащается дыхание и снижается артериальное давление.

Общая длительность заболевания, как правило, не превышает трех недель. В легкой форме оспы обезьян общее состояние больного остается нормальным. Чаще всего болезнь встречается в Африке, однако ранее ее уже замечали в США и Европе.

Эпидемии не будет

По мнению профессора НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи, вирусолога Анатолия Альтштейна, людям не грозит новая эпидемия. Вирусолог рассказал «360», что чаще всего переносчиками вируса являются грызуны и обезьяны. Человек может заразиться и от тех, и от других.

«Болезнь может протекать тяжело, может протекать легко — разные могут быть варианты. Важно, что человек, зараженный этим вирусом, может заразить следующего. То есть вирус может распространяться. Обычно он способен передаться несколько раз», — сказал Альтштейн.

Однако при каждой передаче ослабевает заразность вируса, уточнил вирусолог. Поэтому болезнь никогда не вызывала у медиков серьезных опасений. Обычно речь шла о небольших вспышках.

«Биология есть биология. Даже если сейчас это какой-то усиленный вариант вируса, передаваться в течение длительного времени от человека к человеку он не сможет и потому эпидемиологической опасности не представляет», — подчеркнул профессор.

Ранее Альтштейн пояснил, что оспа обезьян не сможет прийти в Россию даже при условии большего распространения. Ученый напомнил, что вирус натуральной оспы искоренили еще в 1977 году. Последний случай этой болезни зафиксировали в Африке.

Оспа обезьян относится к зоонозам

Инфекционист Юрий Венгеров в разговоре с «360» уточнил, что оспа обезьян протекает аналогично человеческой оспе. Врач также добавил, что существует большая группа инфекционных болезней, которыми человек заражается только от животных.

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«Эти болезни называются зоонозы. Также есть большая группа болезней, которая называется антропозоонозы, или зооантропонозы, — ими можно заразиться и от животного, и от человека», — рассказал Венгеров.

Среди самых известных болезней, которые человек может получить от животных, является болезнь Лайма, бруцеллез, бешенство, лихорадка Западного Нила, сальмонеллез, а также зоонозный грипп, например птичий или свиной.

Инфекционист добавил, что ярким примером таких болезней может быть чума: человек заражается от крысы, после чего уже начинается распространение между людьми. Однако в последнее время самой известной подобной болезнью стал ковид, за появление которого, как считают ученые, ответственны летучие мыши.

Для профилактики этого заболевания людям следует избегать контактов с животными, которые могут быть потенциальными носителями вируса. Кроме того, следует помнить о важности тщательного приготовления мяса и птицы. Дело в том, что этот вирус передается через кровь.