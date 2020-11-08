Более 20 тысяч заболевших COVID-19 в России выявляют третий день подряд

Также за последние 24 часа в стране выздоровели 11 492 человека, а умерли — 286. За все время пандемии коронавирус обнаружили у 1 774 334 россиян, выписались — 1 324 419, скончались — 30 537.

В Москве за сутки COVID-19 диагностировали у 5751 пациента. Выздоровели и выписались за это время 3254 человека, а умерли — 74.

В лидерах по числу заразившихся за сутки продолжают оставаться три региона: Москва (5751), Санкт-Петербург (1331) и Московская область (644).

По мнению специалистов, пик заболеваемости в России наступит в ноябре и продлится всю зиму. К весне вторая волна закончится, но, скорее всего, может наступить третья.

В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе до сих пор не наступила стабилизация ситуации по коронавирусу. По его словам, динамика по заражениям наращивается.