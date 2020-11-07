Коронавирус с нами надолго. Какой будет третья волна?

Россиянам предсказали в ближайшее время коронавирусное плато, которое продлится до весны. А главврач больницы в Коммунарке описал «идеальное время» для третьей волны COVID-19. О новой волне ковида говорят уже давно, и не факт, что она будет последней.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко спрогнозировал, что третья волна коронавируса может произойти в марте, когда начнется сезонное обострение респираторных заболеваний. Об этом он сказал в новой серии фильма журналиста Антона Красовского «Эпидемия».

Идеальный вариант был бы, конечно, если бы к марту, к очередному сезонному [всплеску гриппа], — третью волну, которая менее насыщенна и менее бурная в плане количества заболевших Денис Проценко.

По словам Проценко, если к этому моменту появится эффективная вакцина, то к июню Россия может выйти из эпидемии.

При этом вирусолог Анатолий Альтштейн отметил, что в ближайшее время Россия достигнет коронавирусного плато, которое продлится до весны 2021 года.

Вирус с нами надолго

В беседе с «360» профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сказал, что не факт, что на третьей волне пандемия коронавируса остановится. По его мнению, еще долго будут спады и подъемы заболеваемости, но в разных странах это будет происходить в разное время.

Волн может быть и не три, это будет тянуться долго — будут спады, подъемы. Третья волна — это неактуальный вопрос. Актуально сказать, что этот вирус с нами надолго, эпидемия будет подниматься, опускаться. В разных странах в разное время Анатолий Альтштейн.

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На распространение инфекции влияет сезон. По мнению Альтштейна, вторая волна коронавируса, вероятно, закончится весной. Собеседник «360» напомнил, что летом инфекция слабее, а зимой, осенью и весной — сильнее.

Альтштейн сравнил прошедшую первую и текущую вторую волны коронавируса. По его словам, разница наблюдается в заразительности инфекции: во второй волне она мощнее. При этом летальность снизилась — речь идет об отношении умерших к заразившимся. По миру она сократилась в среднем в четыре раза.

Разгар второй волны

Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов в разговоре с «360» отметил, что в ряде стран мира уже началась третья волна коронавируса, а вторая завершилась еще в конце лета. В России, подчеркнул специалист, третьего этапа нет. А вот в Израиле он уже заканчивается. В этой стране вторая волна оказалась сильнее первой, а третья — еще мощнее.

У них ситуация близка к тому, что у них около половины населения уже, как говорят, проиммунизировалась (официально переболело уже более 300 тысяч человек). Эта ситуация для нас пока очень далека. У нас вторая-то волна еще в разгаре, она еще максимума не достигла Сергей Нетесов.

По оценкам Нетесова, вторая волна в России будет заканчиваться в конце февраля. Специалист не стал прогнозировать, состоится ли третья. Ведь эти волны в большей степени зависят от поведения людей, которое невозможно предвидеть. Например, в одно время 80% населения носит маски, а в другое — лишь 20%. Замедлить распространение коронавируса может гигиена и соблюдение масочного режима. Но даже в этом случае результатов не стоит ждать раньше чем через две недели.

Нетесов также объяснил, почему вообще в России появилась вторая волна и чем отличается от первой. Летом было много солнца, люди носили маски, а вирус быстро инактивировался на поверхностях: поручнях, ручках дверей и так далее. В сентябре же солнечная активность начала падать, понизилась температура.

«Чем ниже температура, тем вирус дольше живет на поверхности. Все это совпало еще и с усталостью людей: они в массе своей перестали носить маски. А еще и школы и университеты в полную силу заработали, вот контакты между людьми и увеличились. Вот вам и причины второй волны, поэтому и началась она в первой декаде сентября и резко пошла вверх в октябре», — подчеркнул Нетесов.

Третья волна

Третью волну не исключил и директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев. По его мнению, в каждом российском регионе складывается своя ситуация с COVID-19 из-за погоды, частоты контактов, ограничительных мер и поведения людей.

«В Москве эта волна будет, скорее всего, заметно слабее первой и второй, а вот в отдельных регионах эпидемия может принести больше потерь, чем предыдущие», — сказал Лукашев.

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При этом в Кремле назвали тревожной ситуацию с распространением коронавируса и отметили, что пандемия может развиваться.

В середине октября в Роспотребнадзоре по Петербургу тоже не стали отрицать, что в России может произойти третья волна коронавируса. Начальник отдела эпидемиологического надзора ведомства Ирина Чхинджерия сказала, что инфекционные заболевания характеризуются цикличностью, то есть могут спадать и потом через какое-то время снова возникать.

Директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины Михаил Пальцев еще в августе говорил, что третья волна COVID-19 вероятна весной 2021 года. Такие выводы специалист сделал на основании других пандемий, которые зачастую проходили в три этапа: вторая оказывалась сильнее первой, а третья по интенсивности распространения была самой слабой.

В начале ноября о третьей волне коронавируса заговорили американские СМИ. Журналисты утверждали, что в США она уже наступила, но была ожидаема. Тогда за сутки количество зараженных достигло 100 тысяч человек.