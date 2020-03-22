Болеющих россиян призвали быть осторожными во время пандемии

Во время разгула коронавируса более осторожно к своему здоровью следует относиться особенно тем, кто уже болеет. Минздрав советует таким людям меньше общаться с другими и реже появляться в общественных местах.

Внимательнее следить за состоянием своего здоровья стоит тем, кто страдает аутоиммунными заболеваниями. Например, рассеянным склерозом или ревматоидным артритом. Еще в зону риска попадают люди, которым провели трансплантацию органов и сейчас они получают иммуносупрессивную терапию.

«А также пациентам, получающим химиотерапию по поводу злокачественных новообразований», — отмечают в Минздраве.

Таким людям рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы не заболеть коронавирусом. Следует ограничить общение с другими людьми, меньше ездить на общественном транспорте и ходить в публичные места.

Кроме этих мер, стоит не забывать про личную гигиену. Как рассказал врач-иммунолог Владимир Жемчугов, необходимо почаще мыть руки с мылом. Липидные компоненты, входящие в состав мыла, помогут смыть коронавирус с кожи.

По последним данным, в России зафиксировано 306 случаев заболевания COVID-19. Выздоровевших насчитывается 16 человек.