Болеющих россиян призвали быть осторожными во время пандемии
Внимательнее следить за состоянием своего здоровья стоит тем, кто страдает аутоиммунными заболеваниями. Например, рассеянным склерозом или ревматоидным артритом. Еще в зону риска попадают люди, которым провели трансплантацию органов и сейчас они получают иммуносупрессивную терапию.
«А также пациентам, получающим химиотерапию по поводу злокачественных новообразований», — отмечают в Минздраве.
Таким людям рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы не заболеть коронавирусом. Следует ограничить общение с другими людьми, меньше ездить на общественном транспорте и ходить в публичные места.
Кроме этих мер, стоит не забывать про личную гигиену. Как рассказал врач-иммунолог Владимир Жемчугов, необходимо почаще мыть руки с мылом. Липидные компоненты, входящие в состав мыла, помогут смыть коронавирус с кожи.
По последним данным, в России зафиксировано 306 случаев заболевания COVID-19. Выздоровевших насчитывается 16 человек.