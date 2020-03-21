Россиянам объяснили, зачем мыть руки с мылом во время пандемии

Специального препарата от коронавируса пока нет, но защитить себя необходимо. Лучше всего почаще мыть руки с мылом. Просто ополоснуть водой не пройдет, так как именно в мыле содержатся необходимые компоненты.

«Мыло для рук — это идеальный вариант для защиты от коронавируса, потому что у него в составе есть липидные компоненты, которые будут отлично им смываться», — объяснил врач-иммунолог Владимир Жемчугов «Звезде».

При этом Жемчугов добавил, что полностью мыться с мылом каждый день не нужно. Во время таких частых процедур можно просто смыть защитный слой кожи.

После мытья рук с мылом можно наносить защитный крем с силиконовыми добавками, перед сном врач советует обязательно пользоваться питательным средством с витамином А.

Для защиты от коронавируса недостаточно просто мыть руки с мылом. Важно делать это правильно. Сначала необходимо сполоснуть руки, а затем намыливать не меньше 20 секунд. Подробную инструкцию с видео можно изучить в материале «360».

Для дезинфекции рук подойдет и антисептик. Как рассказали специалисты Роскачества, нужно выбирать те антисептики, в которых содержание спирта составляет более 60%. Наносить стоит пару миллилитров и растирать в течение минуты.