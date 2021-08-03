Практически все заболевшие ковидом россияне, которых положили в больницу, не прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Более 98% поступающих на госпитализацию пациентов — это невакцинированные пациенты. Это говорит о том, что вакцинация сегодня работает, защищает и спасает жизни. <…> Сегодня уже к пятым суткам подчас развиваются тяжелые осложнения, и затягивание начала лечения — это просто опасно для жизни», — приводит ТАСС слова главы Минздрава.

За прошедшие сутки в России выявили почти на полторы тысячи случаев ковида меньше, чем днем раньше. Общее число случаев заражения коронавирусом достигло 6 334 195. Жертвами болезни за сутки стали 788 человек. Всего от COVID-19 умерли 160 925 заболевших.

По последним данным, с начала масштабной прививочной кампании в декабре прошлого года два компонента вакцины «Спутник V» получили 26 миллионов россиян. Первым компонентом препарата привились 36 миллионов жителей страны.