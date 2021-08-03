Менее 23 тысяч случаев ковида выявили в России за сутки

Российские медики за сутки выявили 22 010 новых случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщил оперштаб по борьбе с пандемией коронавируса. Это почти на полторы тысячи случаев меньше, чем днем ранее.

Общее число заболевших ковидом в России достигло 6 334 195. Со вчерашнего дня от последствий заражения коронавирусом умерли 788 человек. Болезнь унесла 160 925 жизней. Выздоровели за сутки 18 963 заразившихся, всего — 5 659 746.

В Москве эпидемическая ситуация начала стабилизироваться — суточный прирост заболевания составил 1952 случая. В Санкт-Петербурге — 1910, в Московской области — 1540.

Очередная вспышка коронавируса после затишья с начала года произошла в РФ в первых числах июня. Регионы начали вводить новые ковидные ограничения, которые ускорили темп масштабной вакцинации. По данным научного центра «Вектор», за это время два компонента вакцины «Спутник V» получили 26 миллионов россиян. Первым компонентом препарата привились 36 миллионов жителей страны. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ситуация с коронавирусом в столице обострилась в начале лета из-за индийского штамма SARS-CoV-2 «дельта плюс».