Более 26 миллионов россиян полностью привились от коронавируса
Два компонента вакцины «Спутник V» от коронавируса получили уже 26 миллионов россиян. При этом первые дозы препарата сделали 36 миллионов жителей страны. Об этом сообщил Telegram-канал о вакцине научного центра «Вектор».
«Первую дозу вакцины получили уже 36 миллионов россиян, полностью привиты — 26 миллионов», — сказано в сообщении.
При этом полный цикл вакцинации прошли около миллиона россиян. Это значит, что после двух прививок прошло достаточно времени, чтобы у них появились антитела к коронавирусу.
Вакцинация от COVID-19 в России проходит с использованием четырех вакцин. Это «ЭпиВакКорона», которая получила название «Спутник V» — первая в мире вакцина, созданная НИЦЭМ имени Гамалеи. Также используют «ЭпиВакКорону» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», которую разработал Центр имени Чумакова РАН. Все препараты двухкомпонентные.
В начале мая в стране зарегистрировали четвертую отечественную вакцину — «Спутник Лайт». Это однокомпонентный препарат, который используют для ревакцинации уже привитых другими вакцинами.