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    22 марта 2021, 11:23

    Более 9,2 тысячи случаев коронавируса выявили в России за сутки

    Анастасия Калинина

    В России за сутки коронавирусом заразились 9284 человек. Этот показатель держится уже второй день. Выздоровели за это время 7790 пациентов, умер 361 больной ковидом.

    Более 9,2 тысячи случаев коронавируса выявили в России за сутки

    Информация об этом появилась на сайте оперштаба. Всего в России с начала пандемии новым вирусом заразились 4 466 153 россиян, выздоровели — 4 077 185, погиб 95 391 пациент. Врачи сделали за этот период более 117 миллионов ПЦР-тестов.

    В Москве за минувшие сутки коронавирус выявили у 1 586 человек — прирост составил 5%, по сравнению со вчерашними данными. Выписались из больниц за это время 1 132 москвича, погибли — 56, что на 12% больше, чем в воскресенье.

    Следом идет Санкт-Петербург, где вирус зафиксировали у 865 горожан — это почти на 2% меньше, чем 21 марта. Выздоровели за это время — 245, скончались 35 заболевших — на 5,4% меньше.

    В Московской области за сутки коронавирусом заразились 646 жителей — этот показатель почти не изменился. Смогли побороть болезнь за это время 539 пациентов, погибли — 21, это на 19,2% меньше, чем сутки назад. С начала пандемии в Московской области сделали 6 503 962 теста на коронавирус. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

    Меньше всего заразившихся обнаружили в Еврейской автономной области — два человека, в Магаданской — три.