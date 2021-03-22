Более 9,2 тысячи случаев коронавируса выявили в России за сутки

В России за сутки коронавирусом заразились 9284 человек. Этот показатель держится уже второй день. Выздоровели за это время 7790 пациентов, умер 361 больной ковидом.

Информация об этом появилась на сайте оперштаба. Всего в России с начала пандемии новым вирусом заразились 4 466 153 россиян, выздоровели — 4 077 185, погиб 95 391 пациент. Врачи сделали за этот период более 117 миллионов ПЦР-тестов.

В Москве за минувшие сутки коронавирус выявили у 1 586 человек — прирост составил 5%, по сравнению со вчерашними данными. Выписались из больниц за это время 1 132 москвича, погибли — 56, что на 12% больше, чем в воскресенье.

Следом идет Санкт-Петербург, где вирус зафиксировали у 865 горожан — это почти на 2% меньше, чем 21 марта. Выздоровели за это время — 245, скончались 35 заболевших — на 5,4% меньше.

В Московской области за сутки коронавирусом заразились 646 жителей — этот показатель почти не изменился. Смогли побороть болезнь за это время 539 пациентов, погибли — 21, это на 19,2% меньше, чем сутки назад. С начала пандемии в Московской области сделали 6 503 962 теста на коронавирус. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Меньше всего заразившихся обнаружили в Еврейской автономной области — два человека, в Магаданской — три.