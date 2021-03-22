Воробьев поблагодарил Путина за поддержку Подмосковья в пандемию

Подмосковье сумело сохранить социальные проекты в пандемию коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Он также поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку региона в тяжелые времена.

«Спасибо президенту за поддержку! Сейчас надо решать следующие задачи. И один из вопросов, который мы обсудили с президентом, касается несанкционированных свалок строительного мусора», — написал Воробьев на своей странице в Instagram.

Губернатор Подмосковья добавил, что законодательное урегулирование поможет сохранить чистые леса, а также остановить тех, «кто вываливает мусор на обочину, у лесополосы».

На прошедшей ранее встрече с президентом Воробьев рассказал, что экономика Московской области, несмотря на пандемию, осталась в плюсе. По словам губернатора региона, хотелось получить больший результат, обычно Подмосковье получает в плюс 8%. Тем не менее положительные результаты позволили области сохранить все социальные проекты, в том числе помощь многодетным семьям и строительство социальных объектов.